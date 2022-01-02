Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 19:43
19:41
Политика
МИД России указал на тупик по урегулированию ситуации в Донбассе
19:39
Общество
Стала известна стоимость обучения в лезгинской студии Театрального института Щукина
19:37
Общество
Самарцам предлагают съездить на поезде к Деду Морозу и Кикиморе за 47 тысяч рублей
19:32
Шоу-бизнес
Бронза, икра, вальсы Штрауса: Понасенков поделился рецептом идеального празднования Нового года
19:31
Шоу-бизнес
Авербух признался, что Милохин и Медведева целовались на Первом канале по сценарию
19:28
Экономика
Ключевые экономические проекты Хайнаня в 2021 году привлекли более 12,5 млрд долларов
19:27
Армия
Российский атомный ледокол «Арктика» сопроводил первый караван судов к порту Певек
19:27
Политика
МИД РФ: Крым «хоть сейчас» может принять Лукашенко с визитом
19:26
Общество
Акция «Елочный круговорот» по сбору и переработке хвойных деревьев стартовала в Москве
19:26
Весь мир
Алжир и Мавритания соединятся трассой через пограничные города
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бородину возмутили условия перелета на Мальдивы за почти полмиллиона рублей

Шоу-бизнес
Бородину возмутили условия перелета на Мальдивы за почти полмиллиона рублей
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 2 января. Телеведущая Ксения Бородина отправилась в новогодние праздники отдыхать на Мальдивы вместе со своими детьми. При перелете знаменитость возмутилась нехваткой пледов и подушек на борту самолета.

Бородина рассказала, что купила взрослый билет почти за полмиллиона рублей при том, что в бизнес-классе он стоит миллион рублей. Знаменитость возмутило, что при такой цене авиакомпания не может обеспечить всех пассажиров рейса пледами и подушками.

«Хочется понять, почему когда билет стоит 450 тысяч [рублей] с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? «Эконом» — 94 тысячи [рублей], «комфорт» — 450 [тысяч рублей], про «бизнес» вообще молчу… Он стоит миллион [рублей]! Если такая разница с «экономом», то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек? Бред же!» — написала Бородина.

Бородину возмутили условия перелета на Мальдивы за почти полмиллиона рублей
Pr Scr instagram.com / @borodylia

Перед Новым годом телеведущая поделилась с поклонниками впечатлениями дочери Теоны от множества подарков на день рождения. Звезда похвасталась распаковкой брендовых нарядов.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бородину возмутили условия перелета на Мальдивы за почти полмиллиона рублей
самолет мальдивы бородина
Комментировать