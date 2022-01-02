Бородину возмутили условия перелета на Мальдивы за почти полмиллиона рублей

Москва, 2 января. Телеведущая Ксения Бородина отправилась в новогодние праздники отдыхать на Мальдивы вместе со своими детьми. При перелете знаменитость возмутилась нехваткой пледов и подушек на борту самолета.

Бородина рассказала, что купила взрослый билет почти за полмиллиона рублей при том, что в бизнес-классе он стоит миллион рублей. Знаменитость возмутило, что при такой цене авиакомпания не может обеспечить всех пассажиров рейса пледами и подушками.

«Хочется понять, почему когда билет стоит 450 тысяч [рублей] с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? «Эконом» — 94 тысячи [рублей], «комфорт» — 450 [тысяч рублей], про «бизнес» вообще молчу… Он стоит миллион [рублей]! Если такая разница с «экономом», то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек? Бред же!» — написала Бородина.

Pr Scr instagram.com / @borodylia

Перед Новым годом телеведущая поделилась с поклонниками впечатлениями дочери Теоны от множества подарков на день рождения. Звезда похвасталась распаковкой брендовых нарядов.