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Поставки российской нефти в дальнее зарубежье сократились на 2,2% в 2021 году

Экономика
Поставки российской нефти в дальнее зарубежье сократились на 2,2% в 2021 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 января. Экспорт черного золота из РФ в страны дальнего зарубежья в 2021 году составил 214,4 млн тонн. Это оказалось на 2,2% ниже аналогичного показателя 2020 года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,31 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена. По системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье в 2021 году в целом было экспортировано 191,65 млн тонн нефтяного сырья (из них 174,29 млн тонн — российские ресурсы), минуя «Транснефть» — 40,1 млн тонн.

НК «Роснефть» в минувшем году поставила в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» 96,66 млн тонн, «Сургутнефтегаз» — 27,13 млн тонн, ЛУКОЙЛ — 17,64 млн тонн, «Газпром нефть» — 7,85 млн тонн, «Татнефть» — 7,03 млн тонн.

Частные инвестиции в геологоразведку углеводородов за 2021 год должны сократиться примерно на 12%, до 300 млрд рублей. Такой прогноз представил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

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нефть экспорт цду тэк
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