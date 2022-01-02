Нострадамус предсказал стихийные бедствия и экономические потрясения в 2022 году

Москва, 2 января. Ученые расшифровали предсказания Нострадамуса на 2022 год, которые удивили и даже обескуражили специалистов.

Пророчества знаменитого предсказателя прошлого Мишеля Нострадамуса говорят о том, что население планеты ждут непростые времена, так как грядут темные времена. Жителям Земли предстоит испытать серьезные потрясения, которые могут сильно изменить жизнь в худшую сторону, говорится в предсказаниях.

Провидец еще в 1555 году предрек глобальное потепление в XXI веке, которое повлечет за собой масштабные бедствия — землетрясения, наводнения, засухи. Не исключено, что из-за природных катаклизмов исчезнут целые народы в азиатских странах.

«Из-за солнечного тепла на море рыба будет наполовину приготовлена, а жители придут разделывать ее», — говорится в одном из предсказаний Нострадамуса, которое расшифровали ученые.

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Также провидец предсказал эру наводнений после эпохи без дождей. Согласно его жутким прогнозам, в 2022 году людей ждет голод и экономические потрясения. Вырастет количество беженцев, люди будут покидать родину в поисках лучшей жизни там, где нет войны, пишут «Невские новости».

Ранее были опубликованы пророчества знаменитой болгарской провидицы Ванги, которые касаются 2022 года. Она предсказала, что год не будет простым для отношений России и США.