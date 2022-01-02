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Путешествия по России могут подорожать на 10% в 2022 году

Экономика
Путешествия по России могут подорожать на 10% в 2022 году
pixabay.com

Москва, 2 января. Цены на путешествия по РФ в 2022 году должны вырасти примерно на 10%. Такой прогноз в беседе с URA.RU озвучил глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

По его словам, общий рост цен на товары и услуги не может не отразиться на туристических продуктах. В связи с этим вряд ли получится избежать повышения в пределах 10% от средневзвешенных цен ушедшего года.

«Ценообразование следует за спросом и пиковые периоды высокого спроса, мы будем иметь большее повышение цен. В периоды низкой загрузки, мы будем иметь некие снижения», — отметил Уманский.

При этом ряд направлений внутри страны стал более доступным — среди них Сахалин, Байкал, Тюмень, Казань, Шерегеш, Карелия, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее утвердил госпрограмму «Развитие туризма». Она будет действовать до 2030 года.

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