Десять всеармейских конкурсов АрМИ-2022 состоятся на территории Южного военного округа

Ростов-на-Дону, 2 января. Всеармейский этап десяти конкурсов АрМИ-2022 пройдет на территории Южного военного округа в августе. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ЮВО.

Конкурс «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Водолазы сойдутся в соревнованиях под названием «Глубина» в Севастополе, добавили в пресс-службе.

«Во Владикавказе на полигоне Шалхи будут проведены состязания "Снайперский рубеж" и "Военно-медицинская эстафета"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что снайперы Каспийской флотилии впервые выступят на АрМИ-2022. Их дебют состоится на конкурсе «Снайперский рубеж».