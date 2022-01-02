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Десять всеармейских конкурсов АрМИ-2022 состоятся на территории Южного военного округа

Армия
Десять всеармейских конкурсов АрМИ-2022 состоятся на территории Южного военного округа
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Ростов-на-Дону, 2 января. Всеармейский этап десяти конкурсов АрМИ-2022 пройдет на территории Южного военного округа в августе. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ЮВО.

Конкурс «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Водолазы сойдутся в соревнованиях под названием «Глубина» в Севастополе, добавили в пресс-службе.

«Во Владикавказе на полигоне Шалхи будут проведены состязания "Снайперский рубеж" и "Военно-медицинская эстафета"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что снайперы Каспийской флотилии впервые выступят на АрМИ-2022. Их дебют состоится на конкурсе «Снайперский рубеж».

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