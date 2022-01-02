Политолог Сосновский: элегантный ход России загнал в цугцванг весь коллективный запад

Москва, 2 января. Россия провернула ювелирную дипломатическую операцию в рамках переговоров с США по гарантиям безопасности.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился немецкий политолог Александр Сосновский, подчеркнув, что необычный, очень тонкий подход к решению проблем с западными игроками помог России загнать в безвыходную ситуацию всех своих оппонентов.

«Фактически Россия сделала такой элегантный ход. Не знаю, заметили ли это на международной арене, но из одной шахматной партии Россия сделала сеанс одновременной игры сразу не нескольких досках и в каждой партии загнала оппонентов в цугцванг, при котором у противника каждый следующий ход ведет к ухудшению его ситуации. В итоге Россия загнала в безвыходное положение весь коллективный запад», — отметил Сосновский, сравнив действия Москвы с уникальной игрой в шахматы.

Политолог уточнил, что одну партию в данный момент Россия ведет с США. Поставив Вашингтону ультиматум в вопросе гарантий безопасности, Москва поставила американцев в положение, которое и называется цугцванг. Какое бы решение сейчас ни приняли США, они только ухудшат ситуацию, закрепляя свое подчиненное положение. У Вашингтона остался один выход — принять все условия России и выполнить все выдвинутые требования. Так американцы еще могут выйти из игры без сокрушительных для себя последствий. Сохранить лицо вряд ли удастся, но свою безопасность, в том числе и внутреннюю, защитить получится.

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По словам Сосновского, вторую партию Россия одновременно ведет с Евросоюзом, третью партию — с Североатлантическим альянсом. Все эти противники оказались в том же положении, что и США, каждый со своими нюансами и последствиями. Эксперт отметил, что отдельно выделил бы шахматную партию России с Германией.

«Вот этот элегантный ход заставил Германию в какой-то момент вздрогнуть и крепко задуматься, а что же превалирует в жизни Германии, если немцы должны думать прежде всего о будущем своей страны. ФРГ в очередной раз убедилась, в каких невыгодные, кабальные условия загнало Берлин сотрудничество с Вашингтоном. Россия подвела к тому, что немцы сами осознали деструктивность такой политики и вспомнили о настоящей независимости. Здесь ставленники США постепенно проигрывают, уступая реальным патриотам», — описал непростую ситуацию в Германии политолог.

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