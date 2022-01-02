Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 19:42
19:41
Политика
МИД России указал на тупик по урегулированию ситуации в Донбассе
19:39
Общество
Стала известна стоимость обучения в лезгинской студии Театрального института Щукина
19:37
Общество
Самарцам предлагают съездить на поезде к Деду Морозу и Кикиморе за 47 тысяч рублей
19:32
Шоу-бизнес
Бронза, икра, вальсы Штрауса: Понасенков поделился рецептом идеального празднования Нового года
19:31
Шоу-бизнес
Авербух признался, что Милохин и Медведева целовались на Первом канале по сценарию
19:28
Экономика
Ключевые экономические проекты Хайнаня в 2021 году привлекли более 12,5 млрд долларов
19:27
Армия
Российский атомный ледокол «Арктика» сопроводил первый караван судов к порту Певек
19:27
Политика
МИД РФ: Крым «хоть сейчас» может принять Лукашенко с визитом
19:26
Общество
Акция «Елочный круговорот» по сбору и переработке хвойных деревьев стартовала в Москве
19:26
Весь мир
Алжир и Мавритания соединятся трассой через пограничные города
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Треть американцев поддерживают насилие против правительства США

Весь мир
Треть американцев поддерживают насилие против правительства США
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 2 января. Треть американцев считает оправданным насилие в отношении представителей власти. Такими данными поделилась газета The Washington Post со ссылкой на исследование Мэрилендского университета.

В своем опросе работники вуза узнавали, как американцы относятся к захвату Капитолия, произошедшему 6 января 2020 года. Так, 40% республиканцев ответили, что насильственные действия по отношению к представителям власти могут быть «оправданы». Среди демократов «за» высказались 23%, и среди независимых респондентов результат составил — 41%. По данным исследователей, в 2015 году 23% американцев одобрили насилие против властей, в 2015 результат был 16% и в середине 90-х — 13%.

Опрос также показал сильную раздробленность по поводу результатов выборов в 2020 году. 68% американцев утверждают, что нет убедительных доказательств фальсификаций, при этом 30% говорят, что они есть. «Против» выступает 88% опрошенных демократов и 74% независимых респондентов, «за» махинации во время голосования высказались 62% республиканцев.

Только семь из десяти американцев считают законным избрание Джо Байдена президентом. «Против» выступают республиканцы — 58% и 27% независимых.

В конце декабря пресс-секретарь Трампа подал в суд на «комитет 6 января», который расследует обстоятельства штурма в Капитолии.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 «участникам восстания».

В начале июля администрация Байдена создала специальный комитет для расследования произошедшего 6 января, туда вошел ряд конгрессменов. В конце августа они направили в различные ведомства запросы с требованием предоставить записи всех действий, которые Трамп совершил в день штурма Капитолия.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Треть американцев поддерживают насилие против правительства США
сша власть капитолий
Комментировать