Треть американцев поддерживают насилие против правительства США

Вашингтон, 2 января. Треть американцев считает оправданным насилие в отношении представителей власти. Такими данными поделилась газета The Washington Post со ссылкой на исследование Мэрилендского университета.

What do Americans think about the Jan. 6 attack on the U.S. Capitol nearly one year later? Our new Washington Post-University of Maryland national poll asked several questions on this - thread below, story here: https://t.co/f4mT8K8oLQ — Scott Clement (@sfcpoll) January 1, 2022

В своем опросе работники вуза узнавали, как американцы относятся к захвату Капитолия, произошедшему 6 января 2020 года. Так, 40% республиканцев ответили, что насильственные действия по отношению к представителям власти могут быть «оправданы». Среди демократов «за» высказались 23%, и среди независимых респондентов результат составил — 41%. По данным исследователей, в 2015 году 23% американцев одобрили насилие против властей, в 2015 результат был 16% и в середине 90-х — 13%.

Опрос также показал сильную раздробленность по поводу результатов выборов в 2020 году. 68% американцев утверждают, что нет убедительных доказательств фальсификаций, при этом 30% говорят, что они есть. «Против» выступает 88% опрошенных демократов и 74% независимых респондентов, «за» махинации во время голосования высказались 62% республиканцев.

Только семь из десяти американцев считают законным избрание Джо Байдена президентом. «Против» выступают республиканцы — 58% и 27% независимых.

В конце декабря пресс-секретарь Трампа подал в суд на «комитет 6 января», который расследует обстоятельства штурма в Капитолии.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 «участникам восстания».

В начале июля администрация Байдена создала специальный комитет для расследования произошедшего 6 января, туда вошел ряд конгрессменов. В конце августа они направили в различные ведомства запросы с требованием предоставить записи всех действий, которые Трамп совершил в день штурма Капитолия.