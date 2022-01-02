Экипаж подлодки «Великий Новгород» успешно выполнил нормативы по борьбе за живучесть

Москва, 2 января. Учения по борьбе за живучесть прошли на борту дизель-электрической подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота ВМФ РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, в рамках тренировочных мероприятий экипаж успешно выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, надеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке.

«Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей подводных лодок и надводных кораблей Черноморского флота», — отметили в министерстве.

Ранее экипаж «Великого Новгорода» также провел в Черном море учебные стрельбы. Военные отработали ликвидацию кораблей условного противника крылатыми ракетами «Калибр».