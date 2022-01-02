Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 19:42
19:41
Политика
МИД России указал на тупик по урегулированию ситуации в Донбассе
19:39
Общество
Стала известна стоимость обучения в лезгинской студии Театрального института Щукина
19:37
Общество
Самарцам предлагают съездить на поезде к Деду Морозу и Кикиморе за 47 тысяч рублей
19:32
Шоу-бизнес
Бронза, икра, вальсы Штрауса: Понасенков поделился рецептом идеального празднования Нового года
19:31
Шоу-бизнес
Авербух признался, что Милохин и Медведева целовались на Первом канале по сценарию
19:28
Экономика
Ключевые экономические проекты Хайнаня в 2021 году привлекли более 12,5 млрд долларов
19:27
Армия
Российский атомный ледокол «Арктика» сопроводил первый караван судов к порту Певек
19:27
Политика
МИД РФ: Крым «хоть сейчас» может принять Лукашенко с визитом
19:26
Общество
Акция «Елочный круговорот» по сбору и переработке хвойных деревьев стартовала в Москве
19:26
Весь мир
Алжир и Мавритания соединятся трассой через пограничные города
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россияне в 2022 году смогут увидеть два затмения, два суперлуния и четыре звездопада

Общество
Россияне в 2022 году смогут увидеть два затмения, два суперлуния и четыре звездопада
planetarium-moscow.ru  /  Пресс-служба Московского планетария

Санкт-Петербург, 2 января. Жители России смогут наблюдать в 2022 году сразу несколько необычных небесных явлений. Об этом сообщил сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

По словам специалиста, россияне смогут увидеть полное лунное и частное солнечные затмения, а также четыре крупных потока метеоров, первый из которых произойдет уже этой ночью.

«В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября. Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря. Что касается Луны, то в следующем году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд — в июне и июле», — рассказал ученый ТАСС.

Также в этом году прогнозируются зрелищные звездопады. Самые мощные должны произойти в январе и феврале — метеорные потоки Квадрантиды и Геминиды, которые наберут скорость 120 и 150 объектов в час соответственно.

В новогодние каникулы на небе можно будет наблюдать сразу все планеты Солнечной системы, кроме Марса. Парад продлится вплоть до Рождества, 7 января. Об этом ранее рассказали специалисты Московского планетария.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Россияне в 2022 году смогут увидеть два затмения, два суперлуния и четыре звездопада
луна звездопад затмение
Комментировать