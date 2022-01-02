Россияне в 2022 году смогут увидеть два затмения, два суперлуния и четыре звездопада

Санкт-Петербург, 2 января. Жители России смогут наблюдать в 2022 году сразу несколько необычных небесных явлений. Об этом сообщил сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

По словам специалиста, россияне смогут увидеть полное лунное и частное солнечные затмения, а также четыре крупных потока метеоров, первый из которых произойдет уже этой ночью.

«В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября. Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря. Что касается Луны, то в следующем году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд — в июне и июле», — рассказал ученый ТАСС.

Также в этом году прогнозируются зрелищные звездопады. Самые мощные должны произойти в январе и феврале — метеорные потоки Квадрантиды и Геминиды, которые наберут скорость 120 и 150 объектов в час соответственно.

В новогодние каникулы на небе можно будет наблюдать сразу все планеты Солнечной системы, кроме Марса. Парад продлится вплоть до Рождества, 7 января. Об этом ранее рассказали специалисты Московского планетария.