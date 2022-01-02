Санкт-Петербург, 2 января. Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в Ленинградской области.

Системы призваны обеспечивать в регионе безопасность воздушного пространства. С этой целью «Панцирь-С» использует сразу три системы обнаружения: оптический комплекс, а также станции обнаружения и сопровождения. Боекомплект ЗРПК включает 12 ракет. Радиус действия — 20 километров. Время развертывания комплекса не превышает пяти минут, а скорость реакции составляет до шести секунд.

Ранее сообщалось, что закупкой ЗРПК заинтересовалась Бразилия. Вопрос находится на стадии обсуждения с 2013 года. По информации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, контракт не подписан из-за внутренних проблем, с которыми столкнулась республика.