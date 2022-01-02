Отдыхающая на Мальдивах Бородина намекнула, что у Омарова «рыло в пуху»

Москва, 2 января. Телеведущая Ксения Бородина решила провести новогодние каникулы со своими детьми на мальдивских пляжах, но ее отдых прервали обвинения бывшего мужа Курбана Омарова в изменах с его другом. Звезда не смогла сдержать эмоций и ответила ему в Сети.

Бородина не стала молчать на фоне обвинений в изменах и через некоторое время опубликовала в Stories соцсети Instagram большой текст о том, что она всегда была предана семейным ценностям. Ведущая проекта «Дом-2» отметила, что ее совесть чиста, а бесится тот, у кого самого «рыло в пуху».

«Я желаю только счастья! И оставить меня навсегда, как я оставила», — написала она с намеком на Омарова.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Бородина также отметила, что давно поняла: личное должно оставаться личным. Ей все равно, что про нее пишут и говорят, так как все близкие знают правду, заявила телезвезда. В заключение она подчеркнула, что сейчас настало время ее заслуженного отдыха, который она так долго ждала.

Ранее экс-супруг телеведущей «Дома-2» Омаров заявил, что давно знал об изменах Бородиной и готов предоставить видеоподтверждение, если ему запретят видеться с дочерью Теоной.