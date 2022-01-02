Ямайка депортирует в Гаити подозреваемого в убийстве Жовенеля Моиза

Кингстаун, 2 января. Бывший член Вооруженных сил Колумбии, подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, будет депортирован с Ямайки на родину 3 января. Об этом сообщает Генеральная прокуратура центральноамериканской страны.

Mario Antonio Palacios Palacios, who is set to be deported from Jamaica tomorrow, was reportedly inside the private quarters of Jovenel Moise, with armed ex-Colombian soldiers, when the Haitian president was assassinated...



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43-летний Марио Антонио Паласиос обвиняется в покушении на жизнь Моиза в резиденции президента в составе группы колумбийских наемников.

Паласиос был арестован на Ямайке в октябре 2021 года и позже осужден за незаконный въезд на территорию страны через Доминиканскую Республику.

Правительство Ямайки выпустило приказ о депортации за нелегальное проникновение в страну, однако у островного государства нет официального договора о выдаче преступника с Гаити, где Паласиос находится в розыске.

«В предоставленной властями Гаити информации не говорилось о его связи с убийством, там лишь сообщалось о том, что он подозревается в попытке вооруженного ограбления, без каких-либо других деталей. Наши усилия по получению дополнительных сведений от правительства Гаити не увенчались успехом», — отметила генеральный прокурор Марлен Малаху Форте.

По ее словам, адвокаты Паласиоса потребовали немедленно выпустить подозреваемого из следственного изолятора в Кингстауне, указывая на незаконность его задержания.

Haiti has escalated the diplomatic pressure to get custody of suspected Colombian assassin Mario Antonio Palacios Palacios, turning to an 18th century legislation to compel Jamaica to hand him over, new court documents have revealed.



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Колумбиец был арестован на Ямайке 22 октября. Власти Гаити выдали ордер на арест «с красным углом» о розыске и предварительном задержании в отношении Паласиоса. После обнаружения преступника Интерпол связался с Правительством Колумбии.

7 июля произошло покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян и одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое преступников были убиты в ходе операций по их задержанию.