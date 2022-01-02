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Ямайка депортирует в Гаити подозреваемого в убийстве Жовенеля Моиза

Весь мир
Ямайка депортирует в Гаити подозреваемого в убийстве Жовенеля Моиза
Pr Scr twitter.com  / 

Кингстаун, 2 января. Бывший член Вооруженных сил Колумбии, подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, будет депортирован с Ямайки на родину 3 января. Об этом сообщает Генеральная прокуратура центральноамериканской страны.

43-летний Марио Антонио Паласиос обвиняется в покушении на жизнь Моиза в резиденции президента в составе группы колумбийских наемников.

Паласиос был арестован на Ямайке в октябре 2021 года и позже осужден за незаконный въезд на территорию страны через Доминиканскую Республику.

Правительство Ямайки выпустило приказ о депортации за нелегальное проникновение в страну, однако у островного государства нет официального договора о выдаче преступника с Гаити, где Паласиос находится в розыске.

«В предоставленной властями Гаити информации не говорилось о его связи с убийством, там лишь сообщалось о том, что он подозревается в попытке вооруженного ограбления, без каких-либо других деталей. Наши усилия по получению дополнительных сведений от правительства Гаити не увенчались успехом», — отметила генеральный прокурор Марлен Малаху Форте.

По ее словам, адвокаты Паласиоса потребовали немедленно выпустить подозреваемого из следственного изолятора в Кингстауне, указывая на незаконность его задержания.

Колумбиец был арестован на Ямайке 22 октября. Власти Гаити выдали ордер на арест «с красным углом» о розыске и предварительном задержании в отношении Паласиоса. После обнаружения преступника Интерпол связался с Правительством Колумбии.

7 июля произошло покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян и одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое преступников были убиты в ходе операций по их задержанию.

Ямайка депортирует в Гаити подозреваемого в убийстве Жовенеля Моиза
Федеральное агентство новостей /

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