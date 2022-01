Ямайка депортирует в Гаити подозреваемого в убийстве Жовенеля Моиза

Кингстаун, 2 января. Бывший член Вооруженных сил Колумбии, подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, будет депортирован с Ямайки на родину 3 января. Об этом сообщает Генеральная прокуратура центральноамериканской страны.

43-летний Марио Антонио Паласиос обвиняется в покушении на жизнь Моиза в резиденции президента в составе группы колумбийских наемников.

Паласиос был арестован на Ямайке в октябре 2021 года и позже осужден за незаконный въезд на территорию страны через Доминиканскую Республику.

Правительство Ямайки выпустило приказ о депортации за нелегальное проникновение в страну, однако у островного государства нет официального договора о выдаче преступника с Гаити, где Паласиос находится в розыске.

По ее словам, адвокаты Паласиоса потребовали немедленно выпустить подозреваемого из следственного изолятора в Кингстауне, указывая на незаконность его задержания.

