Пекин, 2 января. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали для Москвы серьезным аргументом на переговорах с Вашингтоном по вопросам безопасности, пишет Baijiahao.

По мнению аналитиков китайского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», недавний залповый пуск новейших боеприпасов следует рассматривать именно в качестве сигнала Североатлантическому альянсу.

В конце 2021 года Россия передала Соединенным Штатам проекты соглашений по гарантиям безопасности. В документах предлагается запретить дальнейшее расширение НАТО на восток, что связано с милитаризацией Украины и эскалацией напряженности вдоль границ РФ.

Федеральное агентство новостей /

Президент России Владимир Путин на этом фоне подчеркнул, что Москва имеет полное право предпринимать все необходимые меры, «призванные обеспечить безопасность и суверенитет» государства. Свою позицию он подкрепил гиперзвуковым козырем, который заставил НАТО серьезнее смотреть на сделку по безопасности. Хотя на Западе звучали призывы игнорировать ультиматум Москвы, после испытаний «Цирконов» даже самые радикальные политики предпочтут переоценить перспективу договоренностей, заключили в Baijiahao.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал запуск гиперзвуковых ракет «Циркон» убедительным сигналом для Запада. По его словам, ситуация требует серьезных международных договоренностей в области безопасности и контроля над вооружениями.