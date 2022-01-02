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Молодежная сборная РФ по хоккею прилетела в Москву после скандала в канадском аэропорту

Спорт
Молодежная сборная РФ по хоккею прилетела в Москву после скандала в канадском аэропорту
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Москва, 2 января. Сборная России вернулась с молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022). Самолет с хоккеистами приземлился в воздушной гавани «Шереметьево».

В Россию вернулись все, кроме форвардов Матвея Мичкова и Данилы Юрова, которые получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в Канаде вместе со спортсменами остался врач национальной сборной.

На канадском турнире россияне успели сыграть в двух матчах — проиграли шведам (3:6) и победили швейцарцев (4:2). Лучшим бомбардиром в составе россиян стал нападающий Мичков, в его активе три шайбы.

Напомним, россияне должны были прилететь в субботу, 1 января, но команду сняли с рейса Калгари — Франкфурт из-за нарушения масочного режима на борту. Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) заявила, что расследует скандал, разгоревшийся после отмены первенства мира.

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хоккей спорт МЧМ-2022
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