Молодежная сборная РФ по хоккею прилетела в Москву после скандала в канадском аэропорту

Москва, 2 января. Сборная России вернулась с молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022). Самолет с хоккеистами приземлился в воздушной гавани «Шереметьево».

В Россию вернулись все, кроме форвардов Матвея Мичкова и Данилы Юрова, которые получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в Канаде вместе со спортсменами остался врач национальной сборной.

На канадском турнире россияне успели сыграть в двух матчах — проиграли шведам (3:6) и победили швейцарцев (4:2). Лучшим бомбардиром в составе россиян стал нападающий Мичков, в его активе три шайбы.

Напомним, россияне должны были прилететь в субботу, 1 января, но команду сняли с рейса Калгари — Франкфурт из-за нарушения масочного режима на борту. Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) заявила, что расследует скандал, разгоревшийся после отмены первенства мира.