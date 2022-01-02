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Экс-генпрокурор Украины Луценко опасается «отпускать» Зеленского к Путину

  /   Обновлено: 02 января 2022 18:09
Политика
Экс-генпрокурор Украины Луценко опасается «отпускать» Зеленского к Путину
wikipedia.org  /  Vadim Chuprina

Киев, 2 января. Президента Украины Владимира Зеленского «опасно отпускать» к российскому лидеру Владимиру Путину на переговоры. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко.

Бывший законный представитель обвинения Украины поделился мыслями насчет возможных переговоров Путина и Зеленского. По словам Луценко, такая поездка может значить для главы государства только одно — желание закрыть компромат на себя лично.

«Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно», — сказал экс-генпрокурор в эфире местного телеканала.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в конце декабря пообщался с Владимиром Зеленским. Стороны говорили о предстоящем дипломатическом взаимодействии с Россией.

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