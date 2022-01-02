Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 18:12
18:11
Армия
Baijiahao: залп «Цирконов» заставил НАТО переоценить сделку по безопасности с Россией
18:04
Спорт
Молодежная сборная РФ по хоккею прилетела в Москву после скандала в канадском аэропорту
18:03
Происшествия
Находившегося в розыске за убийство мужчину задержали в Москве
17:58
Весь мир
Арест министра и обсуждение выборов — что произошло в Ливии с 27 декабря по 2 января
17:57
Технологии
В Канаде коты облепили тарелку Starlink Илона Маска
17:50
Политика
Экс-генпрокурор Украины Луценко опасается «отпускать» Зеленского к Путину
17:44
Шоу-бизнес
Навка оценила поцелуй Милохина и Медведевой в полуфинале «Ледникового периода»
17:43
Общество
Образцовый российский экшн: фильм «Гранит» бросил вызов голливудским блокбастерам
17:37
Происшествия
В Магадане десять человек отравились выхлопными газами в микроавтобусе
17:36
Армия
Соловьев объяснил, почему авианосцы США смогут помочь Украине только из подводного положения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Навка оценила поцелуй Милохина и Медведевой в полуфинале «Ледникового периода»

Шоу-бизнес
Навка оценила поцелуй Милохина и Медведевой в полуфинале «Ледникового периода»
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 2 января. Блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева выступили в полуфинале шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Все члены жюри пришли в восторг от номера с поцелуем юных партнеров, им присудили 12 баллов.

Тиктокер со спортсменкой выступали под хит группы ABBA Happy New Year. Милохин катался на льду в белом свитере, а Медведева вышла в коротком серебристом платье. В середине номера сменилась музыка, а болельщики с плакатами и бенгальскими огнями начали скандировать имена ребят. Пара под конец танца поцеловалась на глазах многочисленных фанатов.

«Я только помню, как они друг на друга смотрели, как в конце целовались. Так на душе хорошо. Молодые, красивые, вся жизнь впереди! Нас зарядили чистой и искренней атмосферой», — заявила член жюри, фигуристка Татьяна Навка, оценивая выступление участников.

Навка оценила поцелуй Милохина и Медведевой в полуфинале «Ледникового периода»
Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

По словам судьи шоу Максима Транькова, конкурсанты показывают особый взгляд на номера, оставаясь всегда самими собой и не боясь делать сложные элементы. Фигуристу Роману Костомарову также понравился танец. Он назвал его фантастическим.

Ранее Милохин признался на детекторе лжи, что не испытывает романтических чувств к спортсменке Медведевой, с которой выступает в шоу «Ледниковый период».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Навка оценила поцелуй Милохина и Медведевой в полуфинале «Ледникового периода»
ледниковый период медведева навка Милохин
Комментировать