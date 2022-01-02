Навка оценила поцелуй Милохина и Медведевой в полуфинале «Ледникового периода»

Москва, 2 января. Блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева выступили в полуфинале шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Все члены жюри пришли в восторг от номера с поцелуем юных партнеров, им присудили 12 баллов.

Тиктокер со спортсменкой выступали под хит группы ABBA Happy New Year. Милохин катался на льду в белом свитере, а Медведева вышла в коротком серебристом платье. В середине номера сменилась музыка, а болельщики с плакатами и бенгальскими огнями начали скандировать имена ребят. Пара под конец танца поцеловалась на глазах многочисленных фанатов.

«Я только помню, как они друг на друга смотрели, как в конце целовались. Так на душе хорошо. Молодые, красивые, вся жизнь впереди! Нас зарядили чистой и искренней атмосферой», — заявила член жюри, фигуристка Татьяна Навка, оценивая выступление участников.

Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

По словам судьи шоу Максима Транькова, конкурсанты показывают особый взгляд на номера, оставаясь всегда самими собой и не боясь делать сложные элементы. Фигуристу Роману Костомарову также понравился танец. Он назвал его фантастическим.

Ранее Милохин признался на детекторе лжи, что не испытывает романтических чувств к спортсменке Медведевой, с которой выступает в шоу «Ледниковый период».