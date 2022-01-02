Арест министра и обсуждение выборов — что произошло в Ливии с 27 декабря по 2 января

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 27 декабря 2021 по 2 января 2022.

Происшествия

Группы Генштаба, действующие в округах Западного побережья, обнаружили в столичных районах Ливии несколько неразорвавшихся реактивных снарядов. Операции по прочесыванию местности проходят в рамках утвержденной МВД и службами безопасности программы.

Вооруженные силы Туниса пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Ливии. Инцидент произошел на КПП вблизи города Дахиба в результате обыска одного из автомобилей.

حجز كمية من الأقراص المخدرة على الحدود التونسية الليبية https://t.co/7pjyfXV0Pn — بوابة أفريقيا الإخبارية (@afrigatenewsly) December 30, 2021

Прокуратура арестовала сотрудницу банка за кражу со счетов клиентов денежных средств на общую сумму 1,8 млн динаров. Задержание произведено после тщательного расследования и выявления лиц, имевших доступ к системе кредитной организации.

Политика

Пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек назвал премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу одной из причин срыва выборов 24 декабря, заявив, что глава кабмина являлся первым, кто нарушил избирательный закон.

Прокуратура Ливии выдала ордер на арест министра культуры ПНЕ Мабруки Осман Оки. Ее обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Это уже второе задержание члена кабмина за последний месяц.

Более 100 кандидатов в ливийский парламент подписали совместную петицию, в которой призвали Высшую избирательную комиссию (ВИК) и ПНЕ провести первый тур общенациональных выборов 24 января 2022 года.

Палата представителей заслушает на очередном заседании 3 января отчет главы и членов ВИК, сообщил Абдалла Блехек. Ожидается, что они ответят на все вопросы о том, почему президентские и парламентские выборы не состоялись в срок.

Абд аль-Хамид Дабиба вернулся к выполнению обязанностей премьер-министра и провел первое после 24 декабря заседание кабмина, несмотря на окончание срока полномочий ПНЕ. Таким образомон снова нарушил действующие в стране законы и данные им самим обещания.

Палата представителей Ливии обсуждает вопрос о формировании нового кабинета, которое начнет работу до проведения отложенных выборов. Ожидается, что его возглавит кандидат на президентских выборах и бывший министр внутренних дел распущенного триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага.

Министр внутренних дел переходного ПНЕ Халед Мазен обсудил с членами Совместного военного комитета (СВК) «5+5» вопросы обеспечения безопасности прибрежного шоссе, соединяющего Запад и Восток Ливии. Стороны рассмотрели механизмы по ликвидации пережитков войны и борьбу с вооруженными группировками.

Молодежный комитет парламента резко осудил заявления премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы, в которых тот в шуточной форме сообщил о намерении «привести в движение рынок» незамужних жительниц страны, которым государство предоставляет различные льготы и субсидии. Общественность восприняла слова главы кабмина как оскорбление ливийских женщин.

لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب تدين خطاب "الدبيبة" وتطالبه بالاعتذار للمرأة الليبية pic.twitter.com/GgsvjSmqi4 — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) December 30, 2021

СВК «5+5» подготовил план по выводу иностранных наемников, заявил генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Фарадж ас-Саусаа. Проект подразумевает синхронную эвакуацию и разработан с одобрения представителей ООН.

Экономика

Ливия стала самой богатой страной Магриба по показателям валового внутреннего продукта на душу населения, согласно опубликованному журналом Global Finance отчету за 2021 год.

Министр труда ПНЕ сообщил о порядке прибытия в Ливию египетских рабочих. Он также заявил, что его страна рассчитывает принять около 2 млн трудовых мигрантов из соседнего государства. Ожидается, что их приезд состоится в два этапа в период с 2022 по 2023 год.

وزير العمل :سيجري استقدام العمالة المصرية لليبيا على مرحلتين https://t.co/yMZLJDSNkW — بوابة أفريقيا الإخبارية (@afrigatenewsly) December 29, 2021

Делегация Ливии во главе с заместителем председателя Президентского совета Абдаллой аль-Лафи обсудила с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера и рядом официальных лиц республики вопросы расширения сотрудничества. Особое внимание уделили инвестиционным проектам.

Национальная нефтяная корпорация (ННК) сообщила, что в ближайшую неделю добыча сократится на 200 тыс. баррелей в сутки, что лишит страну порядка 107 млн долларов. Вынужденные меры связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на трубопроводе, соединяющем порт Ас-Сидра и месторождения Самах и Ад-Дахра.

Общество

Директор Центра по контролю заболеваний Хайдер ас-Саих сообщил, что в Ливии уже зарегистрировано несколько случаев заражения штаммом «Омикрон». По его словам, эпидемиологическая ситуация в государстве остается напряженной и весьма чувствительной к скорости распространения вируса.

مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح: سجلنا 3 حالات لمتحور #أوميكرون وليس لها سجل سفر، ونحن في حالة انتشار مجتمعي لمتحور أوميكرون سريع الانتشار، والوضع الوبائي في ليبيا حساس في سرعة انتشار الفيروس، والانتشار الوبائي سيثقل كاهل المؤسسات الصحية ومراكز العزل والفلترة. #ليبيا pic.twitter.com/AOVYYcJ3fs — فواصل (@fawaselmedia) December 30, 2021

Землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера произошло у восточного побережья североафриканской страны. Толчок почувствовали жители нескольких ливийских и египетских городов, включая Тобрук и Александрию. Информация о жертвах и повреждениях пока не приводится.