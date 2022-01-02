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Соловьев объяснил, почему авианосцы США смогут помочь Украине только из подводного положения
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Соловьев объяснил, почему авианосцы США смогут помочь Украине только из подводного положения

  /   Обновлено: 02 января 2022 17:57
Армия
Соловьев объяснил, почему авианосцы США смогут помочь Украине только из подводного положения
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Москва, 2 января. Американские военачальники рискуют потерять костяк своего флота, угрожая России своими авианосцами из-за Украины.

С таким предупреждением в адрес высшего американского руководства обратился известный журналист Владимир Соловьев, комментируя странные манипуляции Пентагона с авианосцем в Средиземном море.

Несколько дней назад глава Пентагона Ллойд Остин приказал авианосной группе во главе с авианосцем Harry S. Truman остаться в Средиземном море из-за риска военного вторжения на Украину. Эта группировка должна была двинуться в Тихоокеанский регион, но осталась в Ионическом море. США таким образом поддержали свой же миф о том, что Россия окружает Украину. Чуть позже в некоторых западных СМИ появилась информация о том, что Вашингтон готов отправить в Средиземное море хоть все авианосцы если понадобится, если ситуация с Украиной ухудшится. По сути, это была прямая угроза в адрес России, на которую Владимир Соловьев и ответил лаконичным предупреждением.

Соловьев объяснил, почему авианосцы США смогут помочь Украине только из подводного положения
Федеральное агентство новостей /

Журналист, в частности поинтересовался у гостей своего политического ток-шоу, сколько авианосцев сейчас стоит на вооружении ВМС США и попросил напомнить ему, сколько нужно гиперзвуковых ракет «Циркон» для того, чтобы отправить на дно одну такую махину. После простейших подсчетов, он иронично отметил, что в случае малейшего проявления агрессии против России американские авианосцы будут тут же потоплены, то есть помочь Украине они смогут только из подводного положения.

«Сколько нужно сейчас «Цирконов», чтобы уничтожить один американский авианосец? Две ракеты. А сколько у США всего авианосцев? 11 штук. 22 ракеты, ну, округлим до 30, чтобы уж наверняка. Они же там угрожают, что войдет флот. Они оставили свою авианосную группу в Средиземном море с криком: нет, мы не пойдем, как предполагалось, в Азию, чтобы, если что, он мог зайти в Черное море и поддержать наших союзников. То есть они пытаются нам говорить: «Если вы дернетесь на Украину, то в тыл и во фланг вашим войскам ударят «Томагавки» с наших кораблей, самолеты обеспечат Украине прикрытие. Откуда? Из подводного положения? Только из-под воды американские авианосцы смогут помогать Украине, если дернутся в Черное море. 22 «Циркона» и все авианосцы США окажутся на дне. Неудобно как-то. США должны разработать особый план», — иронично отметил Соловьев.

Ранее украинцы оригинально отреагировали на обещание Арестовича «отрезвить Россию», представив как быстро команда Зеленского выучит российский гимн.

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