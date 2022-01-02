Максим Галкин похвалился удачным выступлением с сыном Гарри на Первом канале

Москва, 2 января. В первый день нового 2022 года вышел праздничный выпуск популярного шоу «Две звезды. Отцы и дети». Суть проекта — в том, что на одной сцене со знаменитыми родителями поют их наследники, пишет Teleprogramma.pro.

Специальными гостями выпуска стали телеведущий Максим Галкин и его сын Гарри. Известный пародист и супруг главной Примадонны страны Аллы Пугачевой вместе с наследником исполнили песню культовой французской певицы Эдит Пиаф под названием Non, je ne regrette rien. Члены жюри были поражены как вокальными данными сына и отца, так и прекрасным французским.

После выступления Максим Галкин дал стране понять, что очень гордится Гарри. Стоит отметить, что мужская половина семьи Галкиных выглядела очень органично. Пародист разместил в своем блоге видео с их совместным триумфальным исполнением.

«Наше выступление с Гарри на новогоднем выпуске «Две звезды. Отцы и дети». Вчера смотрели всей семьей», — подписал публикацию Максим Галкин.

Подписчики артиста не смогли устоять и завалили Галкиных хвалебными комментариями. Гарри Галкину пророчат звездное будущее. Некоторые из них призвали к следующему выпуску пригласить на сцену женскую часть звездной семьи.

«Как же классно вы спели! Гарри — супер! Молодец! Французский на высоте!»; «Ну в мамочку! Чудесный голосок. Браво»; «Думаю, что Эдит Пиаф сейчас на небе испытывает те же чувства, что и мы! Трогательность и восхищение! Браво, Максим! Вы можете все!»; «Теперь ждем Аллу Борисовну и Лизу с «Арлекино», — наперебой писали они.

Ранее сообщалось, как Максим Галкин в детстве страдал игроманией.