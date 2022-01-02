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Защитник «Атлетико Минейро» Алонсо может перебраться в РПЛ

Спорт
Защитник «Атлетико Минейро» Алонсо может перебраться в РПЛ
Global Look Press  /  Dudu Macedo/Keystone Press Agency

Краснодар, 2 января. Защитник «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо может перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Краснодар».

По данным itatiaia.com.br, «Краснодар» готов заплатить за переход Алонсо 8 млн евро. Срок соглашения защитника с «Атлетико Минейро» истекает летом 2022 года.

Напомним, Алонсо выступает за бразильский клуб с 2020 года. В сезоне 2021 года футболист сыграл в 22 матчах чемпионата Бразилии, в которых отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян отказал «Краснодару» в трансфере. Владелец «быков» Сергей Галицкий лично связывался с футболистом, но последний сослался на необходимость оставаться в Европе по семейным обстоятельствам.

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