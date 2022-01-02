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Турецкие таксисты выстроились в очередь после увеличения тарифов

Видео

Нестабильная экономическая ситуация в регионе привела к резкому росту цен, в том числе на бензин и на тарифы в такси. Чтобы применить новые условия оплаты проезда, счетчики необходимо перепрограммировать. Оказалось, что сделать это не так просто.

В Стамбуле можно наблюдать необычную картину. Порядка 600 таксистов выстроились в очередь. Длина «пробки» составила семь километров. Водителям необходимо загрузить новое программное обеспечение в счетчики и установить действующий тариф. Процедура не быстрая, она длится около 45 минут. В гигантской очереди шоферам предстоит простоять пять-шесть часов.

«Я жду здесь уже три часа, и придется простоять еще два. Работает одна будка. Плата за настройку счетчика возросла вдвое, на 100 процентов подорожал бензин, но цены за наши услуги поднялись всего на 36 процентов», — жалуется водитель такси Орхан Челик.

Новый тариф на услуги такси составил семь турецких лир, что на полторы лиры выше предыдущего. За установку нового программного обеспечения таксистам также предстоит заплатить, услуга обойдется им в 92 доллара. Экономика Турции испытывает сложности после сильного обрушения курса турецкой лиры.

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