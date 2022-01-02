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Бородина и Соловьев устроили зомби-танцы в полуфинале «Ледникового периода»

Шоу-бизнес
Бородина и Соловьев устроили зомби-танцы в полуфинале «Ледникового периода»
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 2 января. Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев выступили в полуфинале шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Пара «превратилась» в зомби и устроила апокалиптические танцы.

По сюжету номера герой Соловьева приходит в отель под названием «Хэллоуин», где Бородина на ресепшене предлагает ему выпить неизвестный напиток. Фигурист превращается в зомби в разорванном наряде. Пара набрала 11,92 балла за прокат.

«У меня вызывает огромное уважение, как вы долго и упорно это выкатывали. Теперь понятно, что зрители не зря за вас голосовали. Я вас поздравляю и благодарю за стойкость характера», — заявила актриса Дарья Мороз, сидевшая в жюри.

Бородина и Соловьев устроили зомби-танцы в полуфинале «Ледникового периода»
Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

По словам фигуристки Татьяны Навки, Бородина показала потрясающий прогресс, и ее мастерство бы только выросло, если бы проект мог продлиться еще пару месяцев. Она попросила пару продолжать в том же духе. Навка также отметила шикарную энергетику от танца.

Одним из самых ярких полуфинальных номеров стало выступление звезды сериала «Закрытая школа» Агаты Муцениеце и фигуриста Александра Энберта. Актриса в обтягивающем кожаном костюме станцевала на пилоне.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бородина и Соловьев устроили зомби-танцы в полуфинале «Ледникового периода»
соловьев ледниковый период бородина
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