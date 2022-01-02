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Армейский корпус Балтфлота за 2021 год провел свыше 4000 учений

Армия
Армейский корпус Балтфлота за 2021 год провел свыше 4000 учений
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 2 января. Армейский корпус Балтийского флота ВМФ РФ за 2021 год провел свыше 4000 тренировочных мероприятий, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие подразделений провели более 100 учений с боевыми стрельбами и свыше 2000 занятий по тактической подготовке. Кроме того, армейский корпус Балтфлота принимал участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021».

«В период обучения подразделения, воинские части нарастили боевой потенциал и выучку военнослужащих. Были успешно выполнены задачи по поддержанию и обучению основным предметам боевой подготовки мотострелковых, танковых, артиллерийских и специальных подразделений», — говорится в сообщении.

Ранее расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Балтийского флота отработали уничтожение вертолетов и БПЛА условного противника. Военные успешно перехватили воздушные цели во время попытки нарушения границы РФ.

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