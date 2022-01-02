Из-за аномального потепления склоны Альп остались без снега

Любители горнолыжного отдыха в этом году остались без любимого удовольствия. На кадрах, снятых с дрона, видно, что на обычно белоснежных Альпах белый слой практически отсутствует.

В этом году средняя температура воздуха на склонах гор не опускается ниже десяти градусов. Даже на высоте 1,5 километра над уровнем моря.

Желающие покататься со знаменитых спусков вынуждены искать другой способ времяпрепровождения.

В результате неожиданного «зимнего лета» склоны горы Моттароне в Пеннинских Альпах остались без туристов.

Помимо Альп, рекордно высокая температура воздуха зарегистрирована на территории Франции и Испании.