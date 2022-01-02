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Авторы Sohu: США стремятся настроить ЕС против России

Политика
Авторы Sohu: США стремятся настроить ЕС против России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пекин, 2 января. Когда Соединенные Штаты говорят о конфронтации с СССР, то преследуют цель настроить ЕС против РФ. Таким мнением поделились авторы китайского издания Sohu.

По их мнению, на данный момент противоборство между Россией и США даже многограннее, чем 30 лет назад. Они подчеркнули, что в борьбе с Москвой Вашингтон использует все средства — в том числе привлекает бывшие союзные республики, в частности украинское государство. «ПолитРоссия» перевела материал.

Также авторы Sohu отметили, что на одном уровне с угрозой применения ядерного оружия Соединенные Штаты поставили экономику. Они обратили внимание на то, что российский газопровод «СП-2», по мнению Вашингтона, является опасным для всего мирового сообщества.

Также китайские аналитики рассказали, о чем жалеют США. Несмотря на все ухищрения американского государства и благодаря эффективной политике российской стороны действия Вашингтона против РФ перестают приносить желаемые результаты, считают авторы материала. Именно поэтому Соединенные Штаты не хотели бы развала Советского Союза, указали они. Ведь СССР сделать всеобщим врагом было бы куда проще, добавили в Sohu.

Ранее сообщалось, что переговоры по безопасности между Россией и США будут проходить, в том числе, на уровне администраций глав государств. Соответствующее заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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