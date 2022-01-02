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Образцовый российский экшн: фильм «Гранит» бросил вызов голливудским блокбастерам
Общество
Образцовый российский экшн: фильм «Гранит» бросил вызов голливудским блокбастерам
кадр из фильма «Гранит»  / 

Новая плеяда фильмов о работе российских инструкторов в дальних странах, в том числе последняя лента «Гранит», — это образцовый российский экшн. Такое мнение в беседе с ФАН озвучила правозащитница, глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада. Она подчеркнула, что подобное кино развеивает слухи и показывает, что на самом деле происходит в далекой Африке.

«Важно, что фильм «Гранит» отражает реальные события, развернувшиеся в Мозамбике в 2019 году. Буду краткой — подобное кино крайне важно по ряду причин. По уровню драматизма может потягаться с лучшими американскими военными драмами. Вселяет патриотизм и гордость за русских ребят. «Гранит» воспитывает патриотизм — нравственную основу жизнеспособности государства и важный внутренний мобилизующий ресурс развития общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству», — уверена Мира Тэрада.

«Образцовый российский экшн»: фильм «Гранит» бросил вызов голливудским блокбастерам
Федеральное агентство новостей /

Премьера остросюжетного фильма «Гранит» от создателей боевиков «Турист» и «Солнцепек» состоялась 28 декабря на телеканале НТВ. Фильм основан на реальных событиях, произошедших два года назад в Мозамбике, на юго-востоке Африки, где террористы ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) пытались захватить одну из провинций. Тогда военные преступники сжигали дома, убивали невинных людей и уничтожали все на своем пути в преддверии президентских выборов. На помощь к властям Мозамбика пришли российские инструкторы, перед которыми встала задача подготовить местную армию к противостоянию с террористами. Эта история и стала источником вдохновения для создателей «Гранита».

Ранее политолог Юрий Кот заявил, что данный фильм показывает героев, которым захотят подражать российские дети. Также Кот призвал «всех мастеров российской киноиндустрии максимально активизироваться, чтобы снимать не только о спортивных, но и о военных победах».

1 Организация запрещена на территории России.

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патриотизм мозамбик фильм гранит мира тэрада
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