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Ливни и снегопады обрушились на Аравийский полуостров

Весь мир
Ливни и снегопады обрушились на Аравийский полуостров
Global Look Press  /  Asad / Xinhua

Эль-Кувейт, 2 января. Сильные ливни обрушились на большую территорию Кувейта, в то время как в Саудовской Аравии наблюдаются снегопады. 

Метеорологический департамент Кувейта прогнозирует, что в большинстве районов страны продолжатся осадки от умеренных до сильных, которые будут сопровождаться грозами. По данным ведомства, дожди продлятся до полуночи, а затем начнут постепенно уменьшаться, при этом в некоторых районах возможен сильный туман.

Главное управление гражданской авиации Кувейта заявило 2 января, что аэронавигация в международном аэропорту столицы эмирата продолжалась в обычном режиме, несмотря на некоторые сообщения о задержках с вылетом рейсов из-за продолжающихся ливней. Ведомство также активировало план действий в чрезвычайных ситуациях для борьбы с погодными условиями.

В то же время министр образования Кувейта Али Аль Мудхаф объявил о приостановке занятий во всех школах из-за непогоды. Согласно заявлению соответствующего ведомства, школьные экзамены, которые должны были состояться 3 января, перенесены.

Очные занятия в Университете Кувейта и частных вузах также были приостановлены. Всем учебным заведениям предложено временно перейти на занятия в онлайн-формате.

Ливни нередко происходят в эмирате и, как правило, парализуют жизнь в стране. Дожди бывают настолько сильными, что затапливают здания. По мнению некоторых граждан, это связано с неудачным градостроительным планированием.

Однако наводнения происходят и в других арабских государствах. Напомним, что прошедшим летом ливневые дожди в восточной части Аравийского полуострова привели к потопам и селям. В Омане и пограничных с ним территориях Саудовской Аравии были разрушены несколько домов, прекратили работу линии электропередач. Кроме того, значительный ущерб был нанесен дорожной инфраструктуре и посевам.

Впрочем, если жители Кувейта встретили новый год с сильными осадками, то саудовцы стали свидетелями снегопадов. Местные жители радостно восприняли столь необычное для королевства явление, при этом многие из них увидели снег впервые. Метеорологи прогнозируют, что в горных районах страны снегопады продолжатся.

 

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саудовская аравия непогода кувейт ливни
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