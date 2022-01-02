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Хакамада рассказала о больших долгах после смерти мужа

  /   Обновлено: 02 января 2022 17:02
Шоу-бизнес
Хакамада рассказала о больших долгах после смерти мужа
 /  Пресс-служба КЗ КОЛИЗЕЙ

Москва, 2 января. Экономист и журналист Ирина Хакамада более трех месяцев назад потеряла супруга Владимира Сиротинского, но даже после его ухода женщина старается сохранять оптимизм, много работать и путешествовать.

Хакамада рассказала в YouTube-шоу журналистки Натальи Синдеевой о главных событиях прошедшего 2021 года. Она отметила, что после смерти мужа, с которым прожила в открытом браке 25 лет, осталось очень много долгов.

«Что у меня произошло в этом году? У меня умер муж. 25 лет прожили вместе. Долгов вообще... С другой стороны, мы были очень веселыми людьми, находились на одной волне... Повезло, что у нас был свободный брак, в этом есть позитив, поэтому произошедшее не воспринимается так трагично. Не умер он у меня на руках. В начале у меня было горе-горе-горе. Друзья каждую секунду думали обо мне, развлекали, не высказывали мне соболезнования. Были рядом, таскали по всем тусовкам», — рассказала Хакамада.

Журналист четыре раза была замужем, в первый свой брак она вступила в 18 лет. Хакамада рассказала, что после ухода мужа стала отвечать только за свою дочь, а раньше «тащила на себе двух детей».

Бизнесмен, глава LinguaLeo Сиротинский скончался из-за проблем с сердцем в ночь на 15 сентября. Хакамада сообщила об этом в своем Instagram-аккаунте.

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