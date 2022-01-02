«Талибан» объявил о завершении формирования новой регулярной армии Афганистана

Кабул, 2 января. Формирование в Афганистане новой регулярной армии практически завершено, заявил представитель минобороны республики Энаятулла Хаваризми.

По информации военного ведомства, формированием войск занимается специально созданный комитет. В его состав входят высшие офицеры, служившие при прежнем правительстве, а также представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Министерство обороны изменило первоначальные планы по численности армии. Как ожидается, в ее состав войдут 100 тысяч военнослужащих и гражданских рабочих. Сейчас процедура формирования войск завершена на 80%.

Ранее сообщалось, что «Талибан» рассчитывает на продолжение российской программы гуманитарной помощи гражданам Афганистана. Жители республики благодарят Москву за проявленное внимание.

1 Организация запрещена на территории РФ.