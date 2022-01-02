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Сын Елизаветы II Эндрю может лишиться титула из-за иска об изнасиловании

  /   Обновлено: 02 января 2022 16:49
Общество
Сын Елизаветы II Эндрю может лишиться титула из-за иска об изнасиловании
Global Look Press  /  Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com

Лондон, 2 января. Британского принца Эндрю могут лишить титула герцога Йоркского в случае проигрыша гражданского иска Вирджинии Робертс-Джуффре, обвиняющей его в изнасиловании. Об этом информировала The Sunday Times.

Представители Букингемского дворца назвали заявление об изнасиловании слухами и попыткой спекуляции.

«Мы не можем заставить его отречься, в отличие от другого человека. Вместо этого его попросят отказаться от титула герцога», — отметил источник во дворце.

Робертс-Джуффре утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли вступать в интимную связь с принцем Эндрю. Иск был принят вопреки истечению срока давности преступления из-за закона в Нью-Йорке. Он позволяет привлекать к суду обвиненных в сексуальном насилии над несовершеннолетними вне зависимости от того, когда было совершено преступление.

Ранее стало известно, что жена принца Гарри Меган Маркл может стать свидетелем по делу принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании. О возможной даче показаний рассказал адвокат Дэвид Бойс.

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