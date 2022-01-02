Пекин, 2 января. Ракетные системы США выглядят жалко в сравнении с российским «Сарматом», аналогов которому у американцев нет, пишет Baijiahao.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», считают «Сармат» грозным предупреждением для Вашингтона. Стратегический комплекс шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой стал серьезным фактором сдерживания.

Дальность действия «Сармата» достигает 18 000 километров, а максимальная скорость — 15 чисел Маха. Это означает, что в зоне поражения ракеты находится большая часть Земли, в том числе и Соединенные Штаты. Но больше всего американских солдат пугает боевая нагрузка «Сармата».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Ракета может нести десять ядерных боеголовок с мощностью заряда 750 килотонн каждая, что равноценно 800 атомным бомбам. Даже не стоит упоминать, что у Вашингтона нет подобного оружия», — говорится в публикации.

Авторы статьи называют российскую ракету «великим убийцей». Они уверены, что создавался «Сармат» в качестве предупреждения для США, и с этой задачей проект справился великолепно. Мощь российского стратегического комплекса поставила крест на военных планах Вашингтона, заключили в Baijiahao.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в 2022 году РВСН получат более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат». По его словам, процесс перевооружения ракетных войск входит в список приоритетных задач.