Киев, 2 января. Россия и Соединенные Штаты готовятся к переговорам, в которых Украина уже проиграла. Соответствующее заявление сделал известный украинский журналист Владимир Скачко.

По словам Скачко, об Украине уже говорят без нее. О том, что решалась ее судьба, она узнает в последнюю очередь, подчеркнул аналитик. Об этом свидетельствуют последние переговоры российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, считает он.

Во-вторых, по мнению публициста, главный принцип киевской внешней политики — «Ничего об Украине без Украины» давно развалился. Скачко также отметил, что украинское государство давно превратилось в разменную монету.

«Если на переговорах 9-13 января будут достигнуты, например, договоренности о нерасширении НАТО на Украину, то в совершеннейшую бессмыслицу превратится Конституция Украины, где записано, что вступление в НАТО и ЕС — стратегическая цель развития страны. Нельзя с вступать туда, где тебя на фиг посылают. И устно, и письменно», — объяснил, почему в переговорах России и США нет ничего хорошего для Украины, журналист.

Эксперт также указал на слова Путина о том, что эскалация конфликта в Донбассе может закончиться для Украины потерей ее государственности.

Ранее сообщалось, что переговоры по безопасности между Россией и США будут проходить, в том числе, на уровне администраций глав государств. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.