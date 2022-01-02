Хавбек «Челси» Жоржиньо оценил уровень выступлений «Зенита»

Лондон, 2 января. Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо оценил уровень выступлений петербургского «Зенита».

По словам 30-летнего хавбека, уровень петербургской команды очень высокий, хотя и непонятно, на каком месте подопечные Сергея Семака смогли бы закончить сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«На каком месте закончил бы сезон «Зенит», если бы выступал в АПЛ? Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол. «Зенит» не случайно находится там, где находится. Окажись «Зенит» в АПЛ, многим командам пришлось бы с ним тяжело», — передает «Чемпионат» слова Жоржиньо.

«Зенит» встречался с «Челси» в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. В гостях петербуржцы проиграли лондонцам с минимальным счетом (0:1), а в ответной встрече дома сыграли вничью (3:3). По итогам групповой стадии сине-бело-голубые не пробились в плей-офф престижного европейского турнира.