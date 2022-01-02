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Власти Аргентины ввели обязательные COVID-сертификаты

Весь мир
Власти Аргентины ввели обязательные COVID-сертификаты
Global Look Press  /  Avdo Bilkanovic/Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 2 января. Правительство Аргентины ввело в действие закон об обязательном предъявлении электронного COVID-сертификата для лиц старше 13 лет при осуществлении деятельности, имеющей эпидемиологический риск. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Правительство Аргентины надеется таким образом предотвратить рост числа заражений коронавирусом, которые достигли рекордных показателей в последние две недели.

В соответствии с пресс-релизом минздрава, «лица старше 13 лет обязаны пройти полную схему вакцинации против COVID-19» для посещения дискотек, массовых мероприятий на открытом воздухе, в закрытых помещениях и путешествий.

«Важно отметить, что на данный момент "полной вакцинацией" считается прививка двумя дозами с интервалом 14 дней или больше после последней. Также процесс иммунизации может считаться завершенным через минимум 14 дней после получения одной дозы в случае таких вакцин, как Cansino», — написано в заявлении.

QR-коды, свидетельствующие о вакцинации, можно показать в трех мобильных приложениях VacunatePBA, Mi Argentina и Cuidar. Кроме того, граждане Аргентины могут показать бумажный сертификат о прививке.

Хотя меры распространяются на всю страну, каждая провинция может внести свои условия. Пять регионов Аргентины, включая Буэнос-Айрес, Кордобу, Санта-Фе, Рио-Негро, Сантьяго-дель-Эстеро, уже ввели обязательные электронные сертификаты с 21 декабря.

Минздрав подчеркнул, что этот шаг имеет целью обеспечить безопасность деятельности, сопряженной с повышенным риском заражения SARS-CoV-2, а также стимулировать граждан вакцинироваться.

Электронные сертификаты

Сегодня QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости) ввели и в Санкт-Петербурге.

Цифровые COVID-сертификаты, или Green pass («зеленый пропуск»), для посещения общественных заведений и пользования транспортом действуют и в ЕС и Шенгенской зоне с 1 июля. Практика обязательного предъявления электродных пропусков распространена также в США, Канаде, Великобритании и других странах.

Впервые технологию QR-кодов во время пандемии COVID-19 стали использовать в Китае в 2020 году, где их внедрили в мобильные приложения со встроенными платежными системами.

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