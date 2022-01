Власти Аргентины ввели обязательные COVID-сертификаты

Буэнос-Айрес, 2 января. Правительство Аргентины ввело в действие закон об обязательном предъявлении электронного COVID-сертификата для лиц старше 13 лет при осуществлении деятельности, имеющей эпидемиологический риск. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Правительство Аргентины надеется таким образом предотвратить рост числа заражений коронавирусом, которые достигли рекордных показателей в последние две недели.

В соответствии с пресс-релизом минздрава, «лица старше 13 лет обязаны пройти полную схему вакцинации против COVID-19» для посещения дискотек, массовых мероприятий на открытом воздухе, в закрытых помещениях и путешествий.

QR-коды, свидетельствующие о вакцинации, можно показать в трех мобильных приложениях VacunatePBA, Mi Argentina и Cuidar. Кроме того, граждане Аргентины могут показать бумажный сертификат о прививке.

Хотя меры распространяются на всю страну, каждая провинция может внести свои условия. Пять регионов Аргентины, включая Буэнос-Айрес, Кордобу, Санта-Фе, Рио-Негро, Сантьяго-дель-Эстеро, уже ввели обязательные электронные сертификаты с 21 декабря.

Минздрав подчеркнул, что этот шаг имеет целью обеспечить безопасность деятельности, сопряженной с повышенным риском заражения SARS-CoV-2, а также стимулировать граждан вакцинироваться.

Сегодня QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости) ввели и в Санкт-Петербурге.

