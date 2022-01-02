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В Канаде коты облепили тарелку Starlink Илона Маска
Технологии
В Канаде коты облепили тарелку Starlink Илона Маска
flickr.com  /  Steve Jurvetson/CC BY 2.0

Кенанстон, 2 января. Коты в канадской провинции Саскачеван завладели спутниковой тарелкой Starlink. Интернет у ее владельца теперь не работает, зато животные рады и греются, параллельно наблюдая за потенциальными жертвами в виде местных мышей на улицах, пишет журнал Esquire.

Почему же котофеям тепло? Все дело в том, что в спутниковой тарелке, разработанной компанией SpaceX, есть дополнительная функция обогрева. Ситуация произошла в обычном канадском дворе. Автором твита стал ее житель Аарон Тейлор. Он запечатлел милую картину 1 января 2022 года, пожаловавшись на котов, захвативших его спутниковую тарелку.

Все дело в том, что Аарон расположил Starlink на земле, потому что планирует ремонтировать свой дом. Благодаря уникальной системе обогрева спутниковая тарелка смотрит вверх и нагревается при холодной температуре, чтобы в ней не скапливались снег и лед.

Естественно, что мимо такой лежанки дворовые коты просто не могли пройти мимо.

В Канаде коты облепили тарелку Илона Маска
Prt Scr twitter.com / @tippen22

«Что меня больше всего удивляет, у них есть свой отапливаемый кошачий домик с водой и едой, но в –25°C они решили обосноваться на тарелке Starlink. Когда солнце садится, они возвращаются в свой домик», — написал домовладелец.

Скорость интернета из-за лежебок у Аарона значительно упала, но его это совершенно не беспокоит. Он радуется за котов и признался, что готов потерпеть.

Твит набрал немало лайков. Обратил на него внимание и сам Илон Маск. Он, как и коты, не смог пройти мимо и даже поставил лайк на кошачий пост.

Многие интернет-пользователи отметили уникальность и милость поста с котами на спутниковой тарелке Starlink.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина допустил возможность его встречи с Илоном Маском.

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Все новости / Технологии / В Канаде коты облепили тарелку Starlink Илона Маска
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