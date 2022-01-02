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Премьер-министр Израиля: удар по сектору Газа стал ответом на запуск двух ракет 1 января

Армия
Премьер-министр Израиля: удар по сектору Газа стал ответом на запуск двух ракет 1 января
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich / dpa

Иерусалим, 2 января. Военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск двух ракет из палестинского анклава в направлении Средиземного моря 1 января, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на заседании правительства государства.

По его словам, израильские военные нанесли ответный удар по ракетному цеху ХАМАС и позициям палестинских радикалов.

«Ночью ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей, включая комплекс по производству ракет ХАМАС в Хан-Юнисе», — приводит слова Беннета его канцелярия.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 января израильские истребители и вертолеты атаковали палестинский завод по производству ракет. Также танки ЦАХАЛ нанесли удар по позициям палестинцев на границе с сектором Газа.

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