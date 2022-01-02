Жители России могут получить право оформлять выплаты через сайт «Госуслуги»

Москва, 2 января. Минтруд РФ разработал проект приказа, позволяющий гражданам обращаться за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений через портал «Госуслуги».

Речь идет о разовой выплате накоплений. Эти деньги можно получить еще до самой пенсии. Накопления будут выплачены по заявлению, если выплата накопительной часть не превышает 5% от суммы страховой пенсии по старости и размер накопительной пенсии, которые рассчитываются на день назначения накопительной пенсии.

Единовременную выплату накопительной части также могут получить граждане, которым выплачивается пенсия по потере кормильца или инвалидности. Однако возраст получателей должен соответствовать условиям, позволяющим обращаться за накопительной частью пенсии.

Пенсионный фонд России ранее напомнил об условиях приостановки выплат пенсий. Как отметили в учреждении, такие случаи происходят крайне редко и не имеют системного характера.