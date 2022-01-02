Парламентский комитет Ливии провел второе заседание в Триполи

Триполи, 2 января. Комитет по изучению дорожной карты (КДК) переходного периода, сформированный ливийской Палатой представителей, провел второе заседание в штаб-квартире отделения парламента в Триполи, чтобы обсудить свою рабочую программу и дальнейшие действия.

В брифинге для прессы по итогам встречи заявлено, что члены КДК намерены провести обширные консультации со всеми национальными политическими и военными сторонами, структурами безопасности, а также любыми заинтересованными в переходном процессе партиями, чтобы расширить базу участия в данном вопросе и выслушать разные мнения и предложения.

На первом этапе должны состояться переговоры с Высшим государственным советом (ВГС), Национальным органом по разработке конституции и Президентским советом. Глава Комитета по дорожной карте Наср ад-Дин Муханна ранее упоминал, что с момента своего создания КДК уже дважды собирался в Тобруке и Триполи, чтобы составить четкую, практическую и исчерпывающую программу на предстоящий период. Он подчеркнул, что достижение поставленных задач возможно только при участии всех принимающих политические решения лиц. По его словам, о своей работе комитет регулярно сообщает через брифинги для прессы.

КДК активизировал деятельность после провала проведения выборов в назначенную дату 24 декабря. Его главная задача — объединить усилия для того, чтобы в текущем году избирательный процесс прошел успешно.

Парламент Ливии сформировал комитет за два дня до несостоявшегося голосования решением президиума Палаты представителей №13/2021. Он состоит из десяти членов и отвечает за подготовку предложения по дорожной карте после 24 декабря.