ВСУ стягивают силы к захваченной на линии разграничения в Донбассе школе

Луганск, 2 января. Вооруженные силы Украины превратили в опорный пункт школу в поселке Валуйское, что к северо-востоку от Луганска, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, сейчас у здания школы оборудуют огневые позиции, стягивая туда вооружение, аппаратуру и средства артиллерийской разведки.

«За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций», — рассказал Филипоненко.

Ранее уже сообщалось, что подразделения ВСУ заняли здание школы в Валуйском. На территории учебного заведения военные создали оперативный штаб.