Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 16:40
16:39
Политика
Журналист Скачко: Россия и США готовятся к переговорам, в которых Украина уже проиграла
16:38
Происшествия
Коммунальная авария оставила без тепла более 15 домов в Металлострое
16:38
Спорт
Хавбек «Челси» Жоржиньо оценил уровень выступлений «Зенита»
16:34
Общество
Вирусолог Альтштейн не исключил, что пандемия коронавируса может продлиться до 2023 года
16:29
Происшествия
Спасатели потушили пожар в доме на Кутузовском проспекте в Москве
16:24
Весь мир
В Гаити произошло нападение на премьер-министра страны Ариэля Анри
16:21
Армия
Премьер-министр Израиля: удар по сектору Газа стал ответом на запуск двух ракет 1 января
16:20
Общество
Украинец позавидовал празднованию Нового года в Крыму
16:20
Происшествия
В Кировской области семь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками
16:13
Весь мир
Парламентский комитет Ливии провел второе заседание в Триполи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ВСУ стягивают силы к захваченной на линии разграничения в Донбассе школе

  /   Обновлено: 02 января 2022 15:58
Армия
ВСУ стягивают силы к захваченной на линии разграничения в Донбассе школе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 2 января. Вооруженные силы Украины превратили в опорный пункт школу в поселке Валуйское, что к северо-востоку от Луганска, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, сейчас у здания школы оборудуют огневые позиции, стягивая туда вооружение, аппаратуру и средства артиллерийской разведки.

«За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций», — рассказал Филипоненко.

Ранее уже сообщалось, что подразделения ВСУ заняли здание школы в Валуйском. На территории учебного заведения военные создали оперативный штаб.

Вернуться назад
Все новости / Армия / ВСУ стягивают силы к захваченной на линии разграничения в Донбассе школе
ЛНР всу донбасс народная милиция валуйское
Комментировать