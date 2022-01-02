Петербуржцы возмутились плохой уборкой Комаровского кладбища после визита Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил могилу Даниила Гранина. В этом году писателю могло бы исполнится 103 года. Жителей возмутил факт того, что Комаровское кладбище, на котором похоронен почетный гражданин Петербурга, решили привести в порядок исключительно к приезду градоначальника.

В первый день 2022 года пресс-служба администрации Северной столицы опубликовала фотографию, на которой политик изображен рядом с памятником автора «Блокадной книги». Местные СМИ назвали кадр «ошибкой пиарщиков» губернатора.

На изображении видно, как одно из самых знаменитых кладбищ города, на котором покоится Анна Ахматова, находится в неубранном состоянии. Все проходы, дорожки и даже скамейки завалены толстым слоем снега. И только место, где стоит Александр Беглов, очищено.

Пресса утверждает, что вместо того, чтобы повысить рейтинг губернатора, фото лишний раз подчеркнуло недобросовестную работу коммунальных служб города.

Федеральное агентство новостей публикует кадры Комаровского кладбища после визита Беглова. На видео видно, что территория действительно расчищена исключительно под маршрут губернатора. Остальные тропинки и мостики — непроходимы.

Местная жительница Ольга Хмелинина не удивлена такому подходу. Она вспомнила случай в Стельцово, когда для градоначальника создали максимально комфортные условия поездки, а проблемы жителей остались проигнорированы.

«Раньше была жуткая дорога на три километра. Не проехать было на «Жигулях», только на внедорожнике. Она была вся в ямах. Там организовали летом молодежный лагерь для одаренных детей на берегу Стрельцовского озера. Знаете, что сделали? Губернатора провезли на лодке, посадили на той стороне, провезли через все озеро. То есть, он не узнал про эту дорогу, что она неподъездная. А вы говорите про кладбище, про могилу! Там живые люди не могли добраться», — возмущена женщина.

По мнению спутника Ольги Владимира Александрова, складывается настоящая тенденция, когда город подстраивается под градоначальника, а не наоборот. Мужчина считает, что политикам всегда будут показывать позитивную картину, а не реальное положение дел.

«Под другого губернатора то же самое будут делать. Это наша русская традиция. Даже если придет самый прогрессивный, из народа, самый лучший, его посадят. Так как им командуют другие. Дадут команду отчистить, его привезут — все хорошо — и увезут», — подвел итог петербуржец.

Жалобы жителей города не ограничиваются только выборочной отчисткой Комаровского кладбища. Местные возмущены некачественной работой коммунальных служб, которые вынудили туристов гулять по неубранному снегу и мусору в новогодние праздники.