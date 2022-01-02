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Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Политика
Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 2 января. Президент России Владимир Путин созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности для США и НАТО. Кроме того, лидеры подтвердили настрой на активизацию взаимовыгодного партнерства России и Турции.

«Были затронуты и международные темы, включая ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», — говорится в сообщении Кремля.

Звонок Эрдогану стал первым международным диалогом российского лидера в 2022 году.

Ранее Путин стал абсолютным лидером среди персон, которых больше всего упоминали российские СМИ в 2021 году. Согласно итогам прошедшего года, имя главы государства встречается в более чем четырех миллионах материалов политической и экономической тематики.

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