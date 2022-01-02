Саратовские спасатели помогли девушкам, которые замерзали на железной дороге

Саратов, 2 января. Сотрудники службы спасения Саратовской области оказали помощь двум девушкам, которые замерзали в районе железной дороги.

На пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в Аткарском районе у станции Капеллы находятся две гражданки. Девушки 2002 и 2004 годов рождения очень сильно замерзли и просили о помощи.

«Спасатели совместно с сотрудниками полиции эвакуировали девушек до ближайшего пункта жизнеобеспечения», — цитирует ИА «Регион 64» слова представителя ведомства Никиты Мухина.

Сейчас жизни и здоровью девушек ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Пожарные ранее спасли двух человек из горящей квартиры под Тулой. В результате произошедшего в квартире полностью сгорела одна комната и мебель.