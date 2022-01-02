Муцениеце исполнила сексуальный танец на шесте перед Энбертом в «Ледниковом периоде»

Москва, 2 января. Актриса Агата Муцениеце и фигурист Александр Энберт выступили в полуфинале шоу «Ледниковый период», набрав 11,96 балла. Страстный танец пары восхитил судей и зрителей.

Звезда сериала «Закрытая школа» в обтягивающем кожаном костюме станцевала на пилоне для фигуриста, которые сидел в кресле. Актриса исполнила и непростые трюки. Она забралась на шест и перевернулась вниз головой.

Актриса Дарья Мороз, сидевшая в жюри проекта, высоко оценила выступление пары.

«С козырей девчонки сегодня заходят. Ваша пара вне всякого сомнения одна из самых стильных, романтических и страстных. Агата, мне кажется, так приятно быть в таких сильных, профессиональных руках. Номер потрясающе сексуальный», — отметила Мороз.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

Тренер Максим Траньков пошутил, что ему категорически не понравился номер. Он отметил, что не может поставить высокие баллы просто потому, что пара красивая.

Ранее блогер Даня Милохин ответил на вопрос об отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой, с которой выступает в шоу «Ледниковый период». Он заявил, что не испытывает романтических чувств к спортсменке.