Финансовый результат «Газпрома» за 2021 год может стать рекордным в истории холдинга

Москва, 2 января. Российский концерн «Газпром» по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю свою историю финансовый результат. Об этом сообщил глава предприятия Алексей Миллер.

Из этого следует, что дивиденды также станут абсолютно рекордными: причем как для «Газпрома», так и среди всех российских публичных компаний, подчеркнул он.

«По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат», — заявил Миллер.

Компания «Газпром нефть» запустила нефтедобывающую инфраструктуру Песцового и Ен-Яхинского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Уже в 2022 году уровень добычи превысит 6,3 млн тонн нефтяного эквивалента, а в целом за весь год «Газпром нефть» планирует добыть 2,8 млн тонн жидких углеводородов и 4,3 млрд кубометров газа.