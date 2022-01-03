«Одна из самых недооцененных валют»: почему рубль укрепится в 2022 году

В наступившем 2022 году в стране стартуют сразу два важных «денежных» мероприятия. Первое — это пилотное тестирование цифрового рубля. А второе — самая крупная денежная реформа с 1990-х годов. В оборот начнут вводиться рублевые купюры нового образца. А в следующем году «ходить» начнут новые сторублевки. До 2025 года появятся и обновленные купюры остальных номиналов. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ринат Хасанов в беседе с ФАН объяснил, что ждет российский рубль в наступившем году.

«Российский рубль является одной из самых недооцененных в мире валют. Фундаментально у него вообще нет никаких проблем, так как международных резервов в размере 630,5 млрд долларов достаточно, что, если обменять на них всю рублевую массу в России, все равно останется больше, чем 300 миллиардов в валюте США. Так что, скорее, проблема в потенциальном росте российских денег, так как если дать рынку работать — мы увидим доллар по цене 20, а то и меньше рублей, это так называемая голландская болезнь, когда приток иностранной валюты делает неконкурентоспособным любое производство внутри страны. Наша государство уже более 20 лет борется с укреплением рубля, скупая валюту в резервы и Фонд национального благосостояния РФ», — разъяснил кандидат экономических наук.

Фото из личного архива Рината Хасанова /

Также Хасанов напомнил, что весь 2021 год рубль чувствовал себя довольно уверенно: дорогие нефть, газ, повышение ставки ЦБ. Однако новые испытания впереди — инфляция продолжает расти, «Омикрон» тестирует мировую экономику на прочность, США грозят России «беспрецедентными» санкциями, усиливаются геополитические риски на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Тем не менее эксперт уверен, что есть шансы укрепить российскую валюту и в 2022 году.

«В случае успешного разрешения текущего кризиса в наших отношениях с США, т. е. если условия российского ультиматума будут более или менее приняты Западом, можно ожидать как роста рубля, так и российских ценных бумаг, так как иностранный капитал начнет возвращение на российский рынок», — уверен Хасанов.

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Накануне аналитик Дмитрий Куликов рассказал о динамике курса рубля за 30 лет после либерализации цен. Он напомнил, что 2 января 1992 года в России произошел единовременный отпуск цен. Свободными стали 80% оптовых и 90% розничных цен. При этом государство сохранило контроль цен на некоторые товары. Например, правительство следило за стоимостью хлеба, молока, детского питания, соли, сахара, растительного масла, лекарств и за тарифами на ЖКУ.