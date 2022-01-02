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Артем Дзюба останется в «Зените» до лета

Спорт
Артем Дзюба останется в «Зените» до лета
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 2 января. Нападающий Артем Дзюба останется в петербургском «Зените» до лета. Об этом сообщает портал Bobsoccer.ru.

Согласно сведениям источника, форвард не покинет стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Дзюба, как и иранский нападающий Сердар Азмун, будут тренироваться с «Зенитом» на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Соглашение с нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым пока не подписано, но «Зенит» сделает все, чтобы форвард самарцев прилетел на сбор в Дубай, добавил источник издания.

Ранее Дзюба в своем Instagram-аккаунте прокомментировал информацию об уходе из команды. Футболист опубликовал пост со своей статистикой в чемпионате России за прошлый год. Форвард сопроводил пост ироничной подписью, намекая подписчикам, что он по-прежнему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ).

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