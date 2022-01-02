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В Гаити произошло нападение на премьер-министра страны Ариэля Анри

Весь мир
В Гаити произошло нападение на премьер-министра страны Ариэля Анри
twitter.com  /  Пресс-служба премьер-министра Гаити

Гонаив, 2 января. В Гаити неизвестные совершили покушение на премьер-министра страны Ариэля Анри. В результате нападения погиб один человек.

По данным СМИ, Анри совместно с приближенными чиновниками покидал богослужение, посвященное празднованию 218-й годовщины национальной независимости от Франции, которое проходило в церкви Сен-Шарль-де-Бором в городе Гонаив, когда неизвестные открыли стрельбу. Охрана сразу окружила временного гаитянского лидера, и в итоге он не пострадал. В результате перестрелки несколько человек получили ранения и один погиб, о потерях со стороны нападавших не сообщается.

Покушение произошло несмотря на то, что район усиленно патрулировался полицией, потому как одна из местных банд предупредила о возможном налете. Из-за происшествия другие мероприятия с участием Анри, запланированные в честь годовщины независимости, были отменены.

В ноябре глава крупнейшего конгломерата банд Гаити G9 an Fanmi Джимми Шеризье потребовал отставки премьер-министра и пригрозил свергнуть его «ценой крови».

Ситуация с безопасностью в Гаити остается крайне напряженной после того, как в начале июля был убит президент республики Жовенель Моиз. Многочисленные вооруженные банды фактически взяли под контроль столицу страны Порт-о-Пренс, поделив ее на сферы влияния. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от всплеска насилия. Национальная полиция оказалась бессильна против разгула бандитизма, кроме того, многие подразделения примкнули к бандам, что еще больше усложнило криминогенную ситуацию.

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гаити покушение банды
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