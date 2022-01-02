Захарова ужаснулась опубликованным расследованиям Underside о британском МИД

Москва, 2 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала расследование проекта Underside о британском внешнеполитическом ведомстве.

В документе сообщается, что Форин-офис финансово поощрял деятельность российских НКО по реабилитации и поддержке нелегально попадающих в Россию мигрантов, изменению системы подготовки юристов, а также по сопровождению деятельности ЛГБТ-сообщества. Захарова отметила, что такие данные вызывают ужас за МИД Британии.

«Такого и на танке не разгрести», — написала Захарова в Telegram-канале.

По словам спикера российского МИД, теперь у Британии есть лишь один выход — признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, а затем «пересесть с танка на желтую подводную лодку» и «залечь на дно в Брюгге».

Ранее Мария Захарова анонсировала переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности. Событие состоится 10 января.