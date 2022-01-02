Роскосмос анонсировал запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21»

Москва, 2 января. Пилотируемый корабль «Союз МС-21» будет отправлен на Международную космическую станцию 18 марта, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

По данным госкорпорации, на борту корабля к МКС отправятся космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В состав дублирующего экипажа вошли Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет будет осуществляться по двухвитковой схеме, что займет около трех часов.

«На 18 марта в 18:55 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-21"», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в России состоялось первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя разгонного блока ракеты «Ангара-А5». Тестирование прошло по запланированной программе в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения.