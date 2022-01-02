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Аналитик NI Эпископос назвал российскую подлодку «Хаски» головной болью Запада

Армия
Аналитик NI Эпископос назвал российскую подлодку «Хаски» головной болью Запада
Невские Новости  /  Дмитрий Тарусов

Вашингтон, 2 января. Российский оборонно-промышленный комплекс в очередной раз планирует совершить революцию благодаря проекту подводной лодки «Хаски», написал американский военный эксперт Марк Эпископос.

В публикации для The National Interest, которую приводит издание «ПолитРоссия», аналитик назвал «Хаски» настоящей головной болью Запада. О субмарине впервые заговорили в 2014 году. Ее разработкой занимается конструкторское бюро «Малахит». При этом другой информации о таинственном проекте нет, что вызвало вопросы у американского эксперта.

«Что мы знаем о загадочной новой российской атомной подводной лодке класса "Хаски"?» — поинтересовался Эпископос.

Аналитик NI Эпископос назвал российскую подлодку «Хаски» головной болью Запада
wikipedia.org / Memit9 / CC BY-SA 4.0

Он предположил, что при создании подлодок типа «Хаски» используют отдельные технические наработки, опробованные на субмаринах проекта «Ясень-М». Если говорить об арсенале, наиболее вероятным вооружением «Хаски» можно считать ракетные комплексы «Оникс» и «Калибр». При этом аналитик считает, что Военно-морской флот России строит планы на субмарину нового поколения, которая будет не просто ударной подлодкой, а универсальным аппаратом.

«Это не столько просто ударная подводная лодка, сколько многоцелевое судно, которое может выполнять несколько ролей в зависимости от своего снаряжения», — объяснил Эпископос.

Он подчеркнул, что сейчас есть информация о создании сразу двух версий «Хаски». Первую оснастят крылатыми ракетами «Калибр», а вторую гиперзвуковыми комплексами «Циркон».

Ранее главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил о масштабном строительстве новых атомных подводных лодок. По его словам, работы такого масштаба не проводились со времен Советского Союза.

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